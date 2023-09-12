Surat Yasin 10 Ayat Terakhir Lengkap Arab dan Terjemahan Indonesia

MEMBACA Surat Yasin 10 ayat terakhir dipercayai bisa memperoleh keberkahan dalam hidup. Hal ini tertulis dalam hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

من قرأ سورة يس والصافات ليلة الجمعة أعطاه الله سؤله

“Barangsiapa membaca surat Yasin dan al-Shaffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya.” (HR Abu Daud dari al-Habr).

Selain itu, Surat Yasin 10 ayat terakhir mengandung tiga tema penting Al-Quran yakni tauhid, risalah, dan hari pengadilan. Sehingga membacanya memiliki makna dan pesan penting.

Berikut ini bacaan Surat Yasin 10 ayat terakhir lengkap dengan Arab dan terjemahan bahasa Indonesia:

1. Ayat 74

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ

waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan la'allahum yunsharuuna

Artinya: “Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.”

2. Ayat 75

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ

laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruuna

Artinya: “Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.”