HOME MUSLIM DOA HARIAN

Surat Yasin 10 Ayat Terakhir Lengkap Arab dan Terjemahan Indonesia

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:46 WIB
MEMBACA Surat Yasin 10 ayat terakhir dipercayai bisa memperoleh keberkahan dalam hidup. Hal ini tertulis dalam hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

من قرأ سورة يس والصافات ليلة الجمعة أعطاه الله سؤله

“Barangsiapa membaca surat Yasin dan al-Shaffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya.” (HR Abu Daud dari al-Habr).

Selain itu, Surat Yasin 10 ayat terakhir mengandung tiga tema penting Al-Quran yakni tauhid, risalah, dan hari pengadilan. Sehingga membacanya memiliki makna dan pesan penting.

Berikut ini bacaan Surat Yasin 10 ayat terakhir lengkap dengan Arab dan terjemahan bahasa Indonesia:

1. Ayat 74

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ

waittakhadzuu min duuni allaahi aalihatan la'allahum yunsharuuna

Artinya: “Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.”

2. Ayat 75

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ

laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruuna

Artinya: “Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.”

Halaman:
1 2 3
