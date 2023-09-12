Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

4 Doa Sebelum Berangkat Kerja, Mendatangkan Rezeki Halal dan Melimpah

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:12 WIB
4 Doa Sebelum Berangkat Kerja, Mendatangkan Rezeki Halal dan Melimpah
Ilustrasi doa sebelum berangkat kerja. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA sebelum berangkat kerja bisa diketahui di dalam artikel kali ini. Doa ini sangat baik dibaca karena akan mendatangkan rezeki halal dan berkah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan ada beberapa doa sebelum berangkat kerja yang Insya Allah bisa melancarkan rezeki serta usaha, yakni: 

Doa 1

Setiap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih)

Doa 2

Doa dari hadits 'Ali, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam pernah mengajarkan doa berikut:

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

"Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu." (HR Tirmidzi nomor 3563. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini hasan) 

Doa 3

اللَّهُمَّ أكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أعْطَيْتَنِي وَأطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأحْسِنْ عَمَلِي وَاغْفِرْ لِي

Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thoitanii wa athil hayaatii ‘ala tho’atik wa ahsin ‘amalii wagh-fir lii.

"Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku." 

Halaman:
1 2
