Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Hari Rabu Pagi untuk Keberkahan dan Pembuka Rezeki

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |01:13 WIB
Doa Hari Rabu Pagi untuk Keberkahan dan Pembuka Rezeki
Ilustrasi doa hari Rabu pagi untuk keberkahan dan pembuka rezeki. (Foto: Istimewa/About Islam)
A
A
A

DOA hari Rabu pagi untuk keberkahan dan pembuka rezeki berikut ini sangat penting diketahui setiap Muslim. lafadz doanya cukup singkat dibaca dan Insya Allah mendatangkan berkah.

Dinukil dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan ada beberapa doa untuk keberkahan dan pembuka rezeki. 

Doa. (Foto: Istimewa/Islam.ru)

Doa 1

Setiap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih) 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement