Doa Hari Rabu Pagi untuk Keberkahan dan Pembuka Rezeki

Ilustrasi doa hari Rabu pagi untuk keberkahan dan pembuka rezeki. (Foto: Istimewa/About Islam)

DOA hari Rabu pagi untuk keberkahan dan pembuka rezeki berikut ini sangat penting diketahui setiap Muslim. lafadz doanya cukup singkat dibaca dan Insya Allah mendatangkan berkah.

Dinukil dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan ada beberapa doa untuk keberkahan dan pembuka rezeki.

Doa 1

Setiap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal, dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih)