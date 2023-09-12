Kisah Mualaf Jay Palfrey sang YouTuber Inggris, Mantap Ucap Syahadat di Masjid Turki

KISAH mualaf Jay Palfrey sang YouTuber muda asal Inggris bisa disimak di sini. Ia sebelumnya lantang menyebut dirinya sebagai atheis atau tidak beragama. Namun beberapa waktu lalu, Jay Palfrey menceritakan perjalanan spiritualnya hingga mendapat hidayah Islam

Dikutip dari laman About Islam, Jay Palfrey mengungkapkan perjalanan yang disebutnya jalur penemuan spiritual yang sangat dalam ini dilakukan selama bertahun-tahun. Ia membuat pengakuan itu melalui unggahan video di kanal YouTube-nya.

Dalam video tersebut menunjukkan Jay Palfrey yang mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Turki.

Sejak 2017, Jay Palfrey telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara Muslim. Tujuannya mengeksplorasi kecintaannya akan keberagaman bahasa, budaya, dan spiritualitas dari tiap negara yang disambangi.

Jay Palfrey melakukan perjalanan tersebut untuk membuktikan citra dari banyaknya tempat indah yang telah dirusak oleh media Barat.

"Makin banyak pengalaman yang saya peroleh melalui perjalanan dan bertemu orang-orang luar biasa di seluruh dunia, makin saya terhubung dengan spiritualitas saya," ungkapnya.

"Hidup di negara-negara Muslim dan belajar lebih banyak tentang agama yang indah dan damai ini, namun banyak disalahpahami, telah membuat saya menyadari bahwa ini adalah jalan yang ingin saya jelajahi," lanjutnya.