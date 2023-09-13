Bolehkah Istighfar Sambil Main HP?

BOLEHKAH istighfar sambil main HP? Simak jawaban lengkapnya dalam artikel kali ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Umat Islam dianjurkan banyak membaca istighfar atau berdzikir hingga bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Lantas, apakah istighfar harus dilakukan sambil menghadap kiblat saat selesai sholat saja? Atau, boleh dikerjakan sambil duduk santai, bahkan tidur-tiduran sambil main handphone?

Pengasuh Majelis Taklim Ar-Raudah, Ustadzah Yulia Ulfah, mengatakan perlu dijelaskan sedikit bahwa dzikir atau istighfar ada dua macam.

Pertama, terkait waktu dan tempat, yakni ketika sholat dan setelah sholat. Dzikir ini harus punya wudhu yang sempurna serta menghadap kiblat.

Seperti dilansir laman NU Lampung, jika hanya ingin berdzikir di luar sholat seperti sambil duduk, berbaring, berjalan, di atas kendaraan, bermajelis, atau bahkan sambil main HP itu tidak harus berwudhu dan menghadap kiblat.

Tapi, silakan membaca istighfar sebanyak-banyaknya, karena itu sangat bermanfaat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu sudah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu (sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS An-Nisa (4): 103)