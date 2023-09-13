Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

4 Ritual yang Dilakukan Saat Rabu Wekasan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |08:22 WIB
4 Ritual yang Dilakukan Saat Rabu Wekasan
Ilustrasi ritual rabu wekasan (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGULIK ritual yang dilakukan saat Rabu Wekasan atau setiap bulan Shafar terakhir. Biasanya sebagian umat Islam melakukan doa, seperti sholat hajat untuk menolak bala.

Perlu diketahui bahwa Shafar merupakan bulan kedua dalam penanggalan hijriyah Islam. Adapun Rabu Wekasan tahun ini jatuh pada Hari Rabu, 13 September 2023.

Di kalangan masyarakat Jawa, Bulan Safar atau Sapar memang kerap dihubungkan dengan mitos bulanbanyak bencana. Oleh karena itu, banyak ritus-ritus dan tradisi, khususnya yang bersifat selamatan dan tolak bala.

Imam al-Dairabi berkata :

ذَكَرَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ وَالتَّمْكِيْنِ أَنَّهُ يَنْزِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثُ مِئَةِ أَلْفِ بَلِيَّةٍ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْبَلِيَّاتِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِيْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْأَخِيْرِ مِنْ صَفَرَ فَيَكُوْنُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَصْعَبَ أَيَّامِ السَّنَةِ

Artinya: “Sebagian ulama Arifin dari Ahli Kasyf menuturkan bahwa pada setiap tahunnya diturunkan 320 ribu bala’ (cobaan). Yaitu terjadi pada hari Rabu terakhir dari bulan Shafar. Pada waktu itu merupakan hari terberat dari sekian banyak di hari dalam satu tahun.”

Halaman:
1 2 3
