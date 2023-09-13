Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Gus Baha Selalu Diam ketika Dimarahi Istri, Ternyata Alasannya di Luar Dugaan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:00 WIB
Kisah Gus Baha Selalu Diam ketika Dimarahi Istri, Ternyata Alasannya di Luar Dugaan
Ilustrasi kisah Gus Baha selalu diam saat dimarahi istri. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

GUS Baha selalu memiliki kisah menarik yang disampaikan dalam setiap ceramahnya. Kali ini pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim tersebut membahas tentang rumah tangga, siapa lagi kalau bukan istrinya sendiri.

Dilansir laman Muslim Moderat, pernah suatu hari Gus Baha ditanya istrinya. Ia ditanya kenapa tidak pernah menegur atau memarahi istri.

"Gus? Kenapa sih, njenengan kok tidak pernah memarahiku?" kata Gus Baha menirukan ucapan istrinya.

Gus Baha. (Foto: YouTube TVNU)

Tapi jawaban Gus Baha sungguh di luar dugaan. Dia tidak pernah menegur, apalagi memarahi, karena bersyukur istrinya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Bagaimana aku harus memarahimu, sedangkan kamu masih menyempatkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Gus Baha.

"Melihat kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku sudah bersyukur dan merasa tidak pantas memarahimu," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
