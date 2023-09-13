Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sudah Ditetapkan Pemerintah, Ini Hari Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri serta Idul Adha 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:49 WIB
Sudah Ditetapkan Pemerintah, Ini Hari Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri serta Idul Adha 2024
Ilustrasi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri serta Idul Adha 2024. (Foto: Okezone)
PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024. Di dalamnya termasuk libur hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H.

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 itu ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Ilustrasi hari raya Idul Fitri. (Foto: Freepik)

"Telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan hari libur nasional dan libur cuti bersama tahun 2024," Ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Selasa 12 September 2022.

"Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama 10 hari," imbuhnya. 

