Abu Nawas Lamar Gadis Cantik untuk Temani Ibunya, Aneh Banget Alasannya

ABU Nawas melamar seorang gadis cantik, tapi alasannya nyeleneh banget, buat menemani ibunya. Diceritakan dahulu ketika Abu Nawas masih jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita.

Abu Nawas tergila-gila dengan wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Dia sangat ingin memperistri gadis cantik dan salihah tersebut.

Cintanya yang begitu dahsyat dan membara, membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurut-Mu ia tidak baik buatku, tolong Yaa Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi Yaa Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat lima waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya.

Berjalan lebih dari tiga bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun mulai introspeksi diri.

"Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku," ujarnya, dikutip dari laman Muslimmoderat.