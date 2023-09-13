Pentingkah Menjaga Kebersihan Mulut? Alquran dan Sains Beri Penjelasan Lengkap

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta terkait kebersihan mulut. Islam mengajarkan pentingnya kebersihan, misalnya dengan menjaga kesehatan mulut.

Tanpa disadari bahwa sebagian orang justru mengabaikan tentang perawatan mulut, padahal di dalamnya terdapat jutaan mikroba.

Dijelaskan di "Buku Pintar Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, saat manusia makan maka akan menyisakan makanan. Kemudian sisa makanan itu tersedia, mereka segera hinggap di sana dengan cepat.

Mikroba ini langsung bekerja dan selalu memilih sisa-sisa makanan yang mengandung tepung dan gula. Kemudian saat mikroba mulai bekerja di sisa-sisa makanan, bakal menghasilkan zat asam yang terkonsentrasi.