Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Tata Cara Sholat Rabu Wekasan Serta Niat dan Hukumnya

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:15 WIB
Tata Cara Sholat Rabu Wekasan Serta Niat dan Hukumnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMAHAMI tata cara sholat Rabu Wekasan serta niat dan hukumnya untuk umat muslim. Biasanya sholat rabu wekasan dilakukan selepas waktu isya pada malam rabu sampai subuh sebanyak empat rakaat dengan dua kali salam.

Pada tahun ini rabu wekasan jatuh pada 27 safar 1445 H bertepatan dengan hari Rabu tanggal 13 September 2023.

Berikut penjelasan tata cara sholat rabu wekasan serta niat dan hukumnya menghimpun berbagai sumber, Rabu (13/09/23):

-Tata Cara Sholat dan Niat Rabu Wekasan

Sebaiknya membaca istighfar sebelum memulai sholat Rabu Wekasan. Berikut adalah bacaannya:

اَسْتَغْفِرُالله الْعَظِيمْ اَلَّّذِيْ لَاإِلَهَ إلاَّ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لآيَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا ولآنَفْعًاوَلآمَوْتًا ولآحَيَاتًا وَلآنُشُورًا

Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Saya mohon taubat selaku seorang hamba yang penuh kedzaliman, yang tidak memiliki terhadap dirinya sendiri baik mudarat dan manfaatnya, mati dan hidupnya, maupun bangkitnya nanti.

Membaca niat sholat Rabu Wekasan mutlak dua rokaat

أُصَلِّيْ سُنَّةً رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî sunnatan rak'ataini lillâhi ta'âla.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah dua rakaat karena Allah ta'ala"

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement