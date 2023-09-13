Tata Cara Sholat Rabu Wekasan Serta Niat dan Hukumnya

MEMAHAMI tata cara sholat Rabu Wekasan serta niat dan hukumnya untuk umat muslim. Biasanya sholat rabu wekasan dilakukan selepas waktu isya pada malam rabu sampai subuh sebanyak empat rakaat dengan dua kali salam.

Pada tahun ini rabu wekasan jatuh pada 27 safar 1445 H bertepatan dengan hari Rabu tanggal 13 September 2023.

BACA JUGA: Doa di Kuburan untuk Orang Meninggal Dunia Beserta Tata Caranya

Berikut penjelasan tata cara sholat rabu wekasan serta niat dan hukumnya menghimpun berbagai sumber, Rabu (13/09/23):

-Tata Cara Sholat dan Niat Rabu Wekasan

Sebaiknya membaca istighfar sebelum memulai sholat Rabu Wekasan. Berikut adalah bacaannya:

اَسْتَغْفِرُالله الْعَظِيمْ اَلَّّذِيْ لَاإِلَهَ إلاَّ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لآيَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا ولآنَفْعًاوَلآمَوْتًا ولآحَيَاتًا وَلآنُشُورًا

Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung yang tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Saya mohon taubat selaku seorang hamba yang penuh kedzaliman, yang tidak memiliki terhadap dirinya sendiri baik mudarat dan manfaatnya, mati dan hidupnya, maupun bangkitnya nanti.

Membaca niat sholat Rabu Wekasan mutlak dua rokaat

أُصَلِّيْ سُنَّةً رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî sunnatan rak'ataini lillâhi ta'âla.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah dua rakaat karena Allah ta'ala"