5 Gaya Terbaru Olla Ramlan yang Ngaku Pendapatan Berkurang Usai Berhijab

OLLA Ramlan merupakan artis Tanah Air yang kini sudah memantapkan diri berhijab. Meskipun mengenakan hijab, ia tetap konsisten tampil fashionable.

Olla Ramlan mengaku ada saja hal yang menguji kekuatan imannya mempertahankan hijab. Salah satunya perihal pendapatan yang berkurang dibandingkan sebelum menutup aurat.

Ia juga mengungkapkan tidak tahu apakah akan istiqamah memakai hijab atau tidak, namun hingga kini masih tetap mengenakannya.

"Untuk ke depannya kalau dibilang istiqamah atau tidak, aku pun tidak pernah tahu. Karena dalam dunia ini, segala tantangan, ujian, cobaan selalu berdatangan," ucap Olla Ramlan di kanal YouTube Venna Melinda.

Nah, berikut 5 gaya terbaru Olla Ramlah dengan hijabnya, sebagaimana dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @ollaramlan:

1. Tampil kece dengan jaket denim

Olla Ramlan tampak keren dengan jaket denim. Dengan memadu-padankan outfit-nya menggunakan warna senada yaitu biru. Ditambah dengan aksesorinya, seperti jam gelang dan tas yang membuat tampilannya lebih kece.