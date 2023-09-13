Doa Sebelum Berangkat Umrah Lengkap dengan Artinya

DOA sebelum berangkat umrah berikut ini sangat penting diketahui setiap jamaah. Sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah umrah tidak ada doa-doa khusus untuk dibaca atau dipanjatkan.

Namun pada saat-saat tertentu saat umrah, ada bacaan yang sunnah diamalkan ketika sedang menjalankan ibadah tersebut.

"Sesungguhnya tidak ada doa-doa secara khusus ya. Hanya pada saat disunnahkan membaca doa," kata dai muda Nahdlatul Ulama (NU) Ustadz M Najmi Fathoni kepada Okezone beberapa waktu lalu.

ِرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.

"Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka."

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan dalam rangkaian ibadah umrah ada doa-doanya tersendiri. Diawali niat umrah hingga pelaksanaan sai.

"Rangkaian ibadah umrah kalau disingkat ihram dari miqat (ihram termasuk rukun, melakukannya dari miqat termasuk kewajiban). Thawaf sebanyak tujuh putaran mengelilingi Kakbah (termasuk rukun). Terkait sholat di Maqom Ibrahim (sunnah) bukan rukun. Sa'yu sebanyak tujuh putaran antara Shafa dan Marwa (termasuk rukun). Tahalul, memendekkan atau mencukur rambut (termasuk kewajiban)," paparnya.