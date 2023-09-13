Jadwal Sholat Hari Ini Kamis 14 September 2023 M/28 Safar 1445 H

JADWAL sholat hari ini Kamis 14 September 2023 Masehi/28 Safar 1445 Hijriah. Sangat membantu Muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua wilayah di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.37

Asar: 14.47

Magrib: 17.39

Isya: 18.48

2. Denpasar

Imsak: 04.50

Subuh: 05.00

Zuhur: 12.19

Asar: 15.36

Magrib: 18.20

Isya: 19.28

3. Makassar

Imsak: 04.33

Subuh: 04.43

Zuhur: 12.02

Asar: 15.16

Magrib: 18.04

Isya: 19.12