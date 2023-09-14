Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Baznas Ungkap Pembayar Zakat Bisa Dapat Insentif Pajak, Ini Caranya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:14 WIB
Baznas Ungkap Pembayar Zakat Bisa Dapat Insentif Pajak, Ini Caranya
Pimpinan Baznas Rizaludin Kurniawan (kemeja putih) ungkap cara pembayar zakat mendapat insentif pajak. (Foto: Okezone)
A
A
A

PIMPINAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si mengungkapkan bahwa para pembayar zakat akan mendapat insentif pajak. Jadi, mereka bakal menerima potongan ketika melakukan pembayaran pajak, baik perseorangan maupun korporasi.

"Iya ada insentif dari pemerintah bahwa pembayar pajak, baik orang maupun badan, itu bisa dikurangkan dari penghasilan pajak brutonya," jelas Rizaludin kepada Okezone saat berada di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2023.

Ilustrasi insentif pajak. (Foto: Istimewa/Okezone)

Ia melanjutkan, mekanismenya pada akhir tahun laporan. Jadi, Baznas memberikan bukti setor zakat yang bernama BSZN. Lalu dilaporkan ketika pembayaran pajak.

"Alhamdulillah sudah banyak yang melakukan itu, terutama pembayar zakat korporasi. Zakat perusahaan cuma dari kami koordinasi dengan Direktorat Pajak. Itu baru sekira Rp250 miliaran yang mengklaim pajak itu, jadi belum semua tahu," bebernya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Insentif Pajak pajak Baznas Zakat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180389/zakat-ZQmy_large.jpg
Dana Zakat Diberikan ke Nonmuslim, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/618/3126140/zakat_fitrah-nzG9_large.jpg
Simak Niat Zakat Fitrah untuk Sendiri, Istri, Anak, Keluarga, dan Orang Lain Lengkap dengan Arab Latin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/330/3126128/kultum-5oFh_large.jpg
Kultum Ramadhan tentang Zakat Membersihkan Harta, Cocok Jadi Referensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/613/3125601/zakat-brGR_large.jpg
Ini Dia Keunggulan Salurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/614/3124915/zakat-hkGL_large.jpg
Ketentuan Zakat Fitrah di Perantauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/330/3092936/gaji-sudah-dipotong-pajak-tetap-wajib-bayar-zakat-YrSN0Uy0nh.jpeg
Gaji Sudah Dipotong Pajak, Tetap Wajib Bayar Zakat?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement