Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Gus Baha Bagikan Tips Jitu ketika Difitnah Orang Lain, Cukup Lakukan Hal Simpel Ini

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:05 WIB
Gus Baha Bagikan Tips Jitu ketika Difitnah Orang Lain, Cukup Lakukan Hal Simpel Ini
Ilustrasi Gus Baha membagikan tips jitu mengatasi fitnah. (Foto: Istimewa/nu.or.id)
A
A
A

GUS Baha mengatakan menggunjing, ghibah, hingga fitnah kerap dilakukan banyak orang di dunia ini. Padahal, membicarakan orang lain seperti itu adalah perbuatan tidak baik dan dilarang dalam ajaran Islam.

Gus Baha mengungkapkan bahwa sejatinya membicarakan orang lain merupakan sikap buruk, sebab bisa membuat orang yang dibicarakan menjadi sakit hati.

Ilustrasi fitnah. (Foto: Istimewa/Muslim.or.id)

Lantas, apa yang harus dilakukan jika difitnah orang lain?

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha ini mengatakan apabila dibicarakan orang lain maka ingatlah nasihat para ulama.

"Saya saat difitnah orang, saya ingat-ingat nasihat ulama, seperti Abu Yazid Al Bustomi," ungkapnya, seperti dikutip dari unggahan akun Instagram @sabdaulamanu.

"Jika kita digunjingkan orang lain harus ingat bahwa mereka adalah manusia biasa, juga bukan yang mengatur hidup dan mati manusia. Namun apabila Allah yang membicarakan kita, maka itu adalah masalah," ucap Gus Baha.

"Mereka itu siapa? Ya orang. Lha iya orang. Orang itu bukan yang mengatur hidupku, bukan yang mengatur matiku. Makanya tidak masalah. Kalau yang ngomongin saya Allah, baru masalah," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tips Muslim fitnah Gus Baha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/330/2957280/ceramah-gus-baha-sudah-rajin-sholat-tahajud-tapi-kok-tetap-melarat-8woDWHI0TR.jpg
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement