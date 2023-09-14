Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Amalan Rebo Wekasan dalam Islam

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:31 WIB
Amalan Rebo Wekasan dalam Islam
Ilustrasi untuk amalan pada Rebo Wekasan secara Islami (Foto: Shutterstock)
SUDAH umum diketahui terdapat sejumlah amalan Rebo Wekasan dalam Islam. Amalan Rebo Wekasan mencakup berbagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meningkatkan kualitas keimanan.

Rebo Wekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Masyarakat Jawa mempercayai hari tersebut sebagai hari diturunkannya bala bencana. Pada tahun ini Rebo Wekasan jatuh pada 27 Safar 1445 H bertepatan dengan Rabu 13 September 2023 dalam penanggalan masehi.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/9/2023), berikut adalah 3 amalan Rebo Wekasan dalam Islam yang dapat dilakukan umat Islam:

3. Berdoa Kepada Allah SWT

Berdoa untuk memohon ampunan, kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup merupakan bagian dari amalan Rebo Wekasan. Sebuah hadist menyebutkan doa di bulan Safar akan dikabulkan.

Berikut adalah bacaan doa yang dapat diamalkan pada Rebo Wekasan:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَصَلىَّ اللهُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَا شَدِيْدَ الْقُوَى وَيَا شَدِيْدَ الْمِحَالِ يَا عَزِيْزُ ذَلَّتْ لِعِزَّتِكَ جَمِيْعُ خَلْقِكَ اِكْفِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُجَمِّلُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُكْرِمُ يَا مَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ اِرْحَمْنِيْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللهم بِسِرِّ الْحَسَنِ وَأَخِيْهِ وَجَدِّهِ وَأَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَبَنِيْهِ اِكْفِنِيْ شَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَمَا يَنْزِلُ فِيْهِ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلىَّ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya.

Ya Allah, wahai Yang Maha Kuat lagi Maha Mungkin, wahai Yang Maha Perkasa, segala makhluk tunduk kepada kemuliaan-Mu. Cukupkanlah aku dari segala makhluk-Mu. Wahai Yang Maha Baik, Yang Maha Indah, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pemberi, Yang Maha Mulia, wahai Yang tiada Tuhan selain Engkau, berilah rahmat kepada ku dengan rahmat-Mu. Wahai Yang Maha Pemurah di antara yang pemurah.

Ya Allah, dengan rahasia Hasan, saudara kandungnya, kakeknya, ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya, cukupkan aku dari kejahatan hari ini dan apa yang turun pada hari ini. Wahai Yang Maha Cukup untuk mengatasi semua urusan, wahai Yang Maha Menjauhkan bencana. Allah akan cukupkan kamu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Dia adalah Pelindung yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya.”

