HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Hukum Makan Sambil Berbicara dalam Islam

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:15 WIB
Ini Hukum Makan Sambil Berbicara dalam Islam
Ilustrasi hukum makan sambil berbicara dalam Islam. (Foto: Istimewa/Okezone)
HUKUM makan sambil berbicara dalam Islam. Mungkin dahulu ada yang mengatakan, "Kalau makan harus diam." Lalu sebenarnya apa hukum makan sambil berbicara dalam Islam?

Ustadz dr Raenul Bahraen M.Sc Sp.PK dalam unggahan di akun Instagram-nya@raenul_bahraen menerangkan bahwa Islam agama yang sangat indah, mengajarkan kemudahan dan paling sesuai dengan fitrah manusia yaitu disunnahkan berbincang-bincang/ngobrol ketika makan bersama. Hal itu membuat suasana makan lebih nyaman dan lebih akrab.

Ilustrasi hukum makan sambil berbicara dalam Islam. (Foto: Freepik)

Dalam berapa hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berbincang-bincang sambil makan. Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu:

ﺃُﺗِﻲَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﺑِﻠَﺤْﻢٍ ، ﻓَﺮُﻓِﻊَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺍﻟﺬِّﺭَﺍﻉُ ، ﻭَﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗُﻌْﺠِﺒُﻪُ ، ﻓَﻨَﻬَﺲَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻧَﻬْﺴَﺔً ﻓَﻘَﺎﻝَ : ‏( ﺃَﻧَﺎ ﺳَﻴِّﺪُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ، ﻭَﻫَﻞْ ﺗَﺪْﺭُﻭﻥَ ﺑِﻢَ ﺫَﺍﻙَ … ‏) ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .

"Suatu hari dihidangkan beberapa daging untuk Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam. Lalu ditawarkan kepada beliau kaki depan (hewan), bagian yang beliau suka. Beliau pun menggigitnya dengan satu gigitan kemudian bersabda: 'Sesungguhnya aku adalah penghulu seluruh manusia di hari kiamat kelak. Tidakkah kalian tahu mengapa demikian?' Kemudian beliau menyebutkan hadits yang panjang tentang syafaat'." (HR Bukhari nomor 3340 dan Muslim: 194) 

Halaman:
1 2
