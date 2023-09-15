Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Sholat Hari Ini Sabtu 16 September 2023 M/1 Rabiul Awal 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |00:16 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Sabtu 16 September 2023 M/1 Rabiul Awal 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat. (Foto: Okezone)
JADWAL sholat hari ini Sabtu 16 September 2023 Masehi/1 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dapat membantu semua Muslim di Tanah Air untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura

Imsak: 04.10

Subuh: 04.20

Zuhur: 11.41

Asar: 14.55

Magrib: 17.42

Isya: 18.51 

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

2. Denpasar

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.23

Asar: 15.41

Magrib: 18.21

Isya: 19.30 

3. Makassar

Imsak: 04.37

Subuh: 04.47

Zuhur: 12.06

Asar: 15.22

Magrib: 18.06

Isya: 19.15 

