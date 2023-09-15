Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Darurat Judi Online, Ketahui 4 Bahayanya Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:15 WIB
Darurat Judi Online, Ketahui 4 Bahayanya Menurut Islam
Ilustrasi bahaya judi online menurut Islam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INDONESIA darurat judi online. Sedikitnya 3.000 situs judi online pun sudah diblokir pemerintah. Judi diketahui sangat berbahaya, apalagi sudah ditegaskan hukumnya haram menurut Islam.

Sebagaimana telah Okezone himpun, berikut ini alasan judi haram, termasuk judi online, berdasarkan syariat Islam:

1. Memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekat kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, terlebih apabila mengalami kekalahan. Maka itu, sangat beralasan harus menjauhkan diri dari perjudian.

2. Membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada akhirnya mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan.

3. Menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami orang yang berjudi, menjadikannya terus-menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tidak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut.

4. Merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Hingga akhirnya dia melupakan kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan bagi penjudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya. 

Halaman:
1 2 3
