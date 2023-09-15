Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Mualaf Clara Shinta, Mengalami Keajaiban saat Umrah hingga Menangis di Depan Kakbah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:15 WIB
Kisah Mualaf Clara Shinta, Mengalami Keajaiban saat Umrah hingga Menangis di Depan Kakbah
Kisah mualaf Clara Shinta. (Foto: Instagram @clarashintareal)
A
A
A

KISAH mualaf Clara Shinta bisa menjadi inspirasi banyak orang. Artis cantik ini menyatakan menyimpan rapat-rapat status mualaf dirinya dari keluarga hingga selama 6 tahun.

Clara Shinta mengungkapkan keputusan menyembunyikan mualaf ini diambil atas kesadaran dan kehendak sendiri. Kala itu orangtuanya merasa kecewa setelah mengetahui dirinya menjadi mualaf.

Clara Shinta. (Foto: Instagram @clarashintareal)

"Jadi orangtuaku tahu sebelum 1 menit aku take-off ke Jeddah (untuk umrah)," kata Clara Shinta dalam tayangan televisi, seperti dikutip dari kanal YouTube Muslim Reaction, Jumat (15/9/2023).

Ia mengungkapkan sangat menyayangi orangtuanya dan tidak ingin berniat membuatnya bersedih. Namun, keputusannya menjadi mualaf adalah pilihannya.

Akan tetapi akhirnya keluarga Clara Shinta mau menerima, karena ini pilihan hidupnya. Ia mengatakan sudah menjadi mualaf sejak 2017.

Dirinya menyimpan rapat-rapat status mualaf tersebut karena tidak ingin membuat keluarganya bersedih. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122074/ustadz_derry_sulaiman-wNf5_large.jpg
Cerita Ustadz Derry Sulaiman soal Proses Bobon Santoso Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069459/kisah-artis-cantik-hollywood-emilie-dapat-hidayah-mundur-dari-dunia-film-masuk-islam-dan-berhijab-aaf2MgnP8B.jpg
Kisah Artis Cantik Hollywood Emilie Dapat Hidayah, Mundur dari Dunia Film, Masuk Islam, dan Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/614/3032462/apakah-lamine-yamal-beragama-islam-ini-kisah-unik-bocah-ajaib-pahlawan-timnas-spanyol-dari-keluarga-beragam-xAzKlh8EjJ.jpg
Apakah Lamine Yamal Beragama Islam? Ini Kisah Unik Bocah Ajaib Pahlawan Timnas Spanyol dari Keluarga Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025563/kisah-mualaf-davina-karamoy-yang-merasa-damai-saat-baca-surat-al-isra-clUg6FgSyp.jpg
Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025451/kisah-mualaf-astrid-istri-uya-kuya-sempat-ditolak-keluarga-hingga-mukena-dibuang-2HM6xuSW99.jpg
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Sempat Ditolak Keluarga hingga Mukena Dibuang
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement