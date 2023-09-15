Kisah Mualaf Clara Shinta, Mengalami Keajaiban saat Umrah hingga Menangis di Depan Kakbah

KISAH mualaf Clara Shinta bisa menjadi inspirasi banyak orang. Artis cantik ini menyatakan menyimpan rapat-rapat status mualaf dirinya dari keluarga hingga selama 6 tahun.

Clara Shinta mengungkapkan keputusan menyembunyikan mualaf ini diambil atas kesadaran dan kehendak sendiri. Kala itu orangtuanya merasa kecewa setelah mengetahui dirinya menjadi mualaf.

"Jadi orangtuaku tahu sebelum 1 menit aku take-off ke Jeddah (untuk umrah)," kata Clara Shinta dalam tayangan televisi, seperti dikutip dari kanal YouTube Muslim Reaction, Jumat (15/9/2023).

Ia mengungkapkan sangat menyayangi orangtuanya dan tidak ingin berniat membuatnya bersedih. Namun, keputusannya menjadi mualaf adalah pilihannya.

Akan tetapi akhirnya keluarga Clara Shinta mau menerima, karena ini pilihan hidupnya. Ia mengatakan sudah menjadi mualaf sejak 2017.

Dirinya menyimpan rapat-rapat status mualaf tersebut karena tidak ingin membuat keluarganya bersedih.