HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa saat Imam Sholat Jumat Duduk di Antara Dua Khutbah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:15 WIB
Doa saat Imam Sholat Jumat Duduk di Antara Dua Khutbah
Ilustrasi doa saat imam Sholat Jumat duduk di antara dua khutbah. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA saat imam Sholat Jumat duduk di antara dua khutbah akan dibahas dalam artikel kali ini. Ketika menunaikan Sholat Jumat, ada sesi khatib duduk di antara dua khotbah.

Di waktu imam Sholat Jumat duduk tersebut disunnahkan mengisinya dengan berdoa. Sebab, doa pada waktu tersebut sangat mustajab.

Dai muda Ustadz Galih Maulana Lc menjelaskan apa yang dibaca khatib dan para jamaah ketika duduk di antara dua khotbah Jumat.

Para ulama memiliki beberapa pandangan, ada yang mengatakan terdapat bacaan khusus ketika duduk di antara dua khotbah Jumat. Namun ada juga yang mengatakan tidak ada bacaan khusus, tapi doa secara umum saja.

"Dalam Imam Syafi'i sendiri khatib ketika duduk di antara dua khotbah membaca Surat Al Ikhlas," kata Ustadz Galih Maulana, dikutip dari kanal YouTube Rumah Fiqih.

Ada ulama yang berpendapat tidak harus membaca Surat Al Ikhlas. Boleh membaca dzikir dan Surat Alquran apa saja.

"Tidak mesti harus membaca Surat Al Ikhlas, boleh membaca apa pun yang penting membaca dzikir atau ayat Alquran," ucapnya.

Ia pun menyimpulkan pada intinya boleh membaca doa apa saja, tidak harus Surat Al Ikhlas.

"Boleh membaca Surat Al Ikhlas, boleh membaca surat yang lain, tidak mesti spesifik seperti itu," tuturnya. 

