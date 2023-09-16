Gus Baha Ungkap Ada Dua Cahaya yang Masuk ke Kalbu, Apa Itu?

Ilustrasi Gus Baha ungkap dua cahaya yang masuk ke kalbu manusia. (Foto: Istimewa/Sindonews)

GUS Baha mengungkapkan ada dua jenis cahaya yang mendatangi kalbu. Itu tertulis dalam kitab Al Hikam Al 'Athaiyyah makalah ke-204 karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari.

Gus Baha memaparkan, cahaya pertama yaitu yang datang hanya sampai kalbu bagian luarnya saja. Kedua, cahaya yang datang sampai masuk ke inti kalbu atau hingga dalam lubuk hati.

Dai pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah yang hinggap ke dalam kalbu itu ada dua. Jika cahaya tersebut sampai sisi luar kalbu, maka umat manusia akan memerhatikan Tuhan sekaligus diri sendiri, memperhatikan dunia sekaligus akhirat.

"Maka orang yang mendapat cahaya hanya sampai luarnya saja mendapati kalbunya kadang bersama dirinya, kadang bersama Allah. Dalam berbuat pun demikian, kadang demi dirinya sendiri, kadang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Gus Baha dalam kanal YouTube Santri Gayeng.

"Begitu juga terkadang melakukan sesuatu itu demi dunia dan terkadang demi akhirat. Prang macam ini memiliki watak yang tidak stabil," imbuhnya.

Menurut murid KH Muaimoen Zubair (Mbah Moen) ini, jika ilmu tauhid hanya di luar kalbu, maka umat manusia memperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus diri sendiri. Memperhitungkan dunia sekaligus akhirat juga.

"Jadi kadang memikirkan dirinya sendiri dan kadang memikirkan agama," ucap Gus Baha.