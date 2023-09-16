Cerita Lucu Abu Nawas Umumkan Suka fitnah, tapi Malah Bikin Raja Ketawa

ABU Nawas mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa dia suka fitnah. Diawali saat suatu hari harta sosok humoris itu kian menipis. Ia juga sudah lama tidak jumpa dengan Baginda Raja.

Maka itu, Abu Nawas coba memancing agar diberi hadiah oleh Baginda Raja. Suatu hari dia membuat ulah di tengah keramaian pasar di Kota Baghdad. Kemudian Abu Nawas berbicara seperti bukan orang beriman.

"Wahai umat manusia, ketahuilah! Aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci haq (kebenaran) dan suka fitnah. Aku juga orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas sambil berteriak, dikutip dari Kalam Sindonews, Ahad (17/9/2023).

Semua orang terdiam dan terkejut. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sering membuat lelucon, candaannya tidak pernah separah itu. Akibatnya, Abu Nawas ditangkap dan dibawa menghadap Raja.

"Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya Raja.

"Benar," jawab Abu Nawas.

"Mengapa engkau berkata begitu, sudah kafirkah engkau?" tanya Raja lagi.

"Ah, aku kira Baginda Raja juga seperti aku. Baginda Raja juga pasti membenci perkara yang haq," ucap Abu Nawas.

"Gila benar engkau!" bentak Raja.

"Jangan marah dulu wahai Baginda Raja. Dengarkan dulu keterangan dariku," kata Abu Nawas coba menguasai situasi saat itu.

"Keterangan apa yang ingin engkau dakwahkan. Sebagai seorang Muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang haq, engkau harus tahu itu," kata Raja.

"Tuan, setiap ada orang yang membacakan talqin aku selalu mendengar bahwa mati itu haq dan neraka itu haq. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang haq itu? Tidakkah Baginda Raja juga membencinya seperti aku?" jelas Abu Nawas.