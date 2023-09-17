Bolehkah Baca Alquran Sambil Tiduran?

BOLEHKAH baca Alquran sambil tiduran? Diketahui seringkali seorang Muslim ingin membaca Alquran, tapi sayangnya dalam keadaan seperti sakit yang mengharuskan tiduran.

Dilansir Muslim.or.id, selain bersuci, menghadap kiblat, dan lainnya; duduk juga merupakan adab membaca Alquran. Sehingga, tidak heran banyak orang berpikir hukum membaca Kitabullah sambil berbaring adalah haram.

Membaca Alquran dalam keadaan berbaring bukanlah suatu hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa berdzikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apa pun.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ali Imran Ayat 191:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka'." (QS Ali Imran: 191)