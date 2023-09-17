Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Baca Alquran Sambil Tiduran?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |12:17 WIB
Bolehkah Baca Alquran Sambil Tiduran?
Ilustrasi hukum baca Alquran sambil tiduran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOLEHKAH baca Alquran sambil tiduran? Diketahui seringkali seorang Muslim ingin membaca Alquran, tapi sayangnya dalam keadaan seperti sakit yang mengharuskan tiduran.

Dilansir Muslim.or.id, selain bersuci, menghadap kiblat, dan lainnya; duduk juga merupakan adab membaca Alquran. Sehingga, tidak heran banyak orang berpikir hukum membaca Kitabullah sambil berbaring adalah haram.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Membaca Alquran dalam keadaan berbaring bukanlah suatu hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa berdzikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apa pun.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ali Imran Ayat 191:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka'." (QS Ali Imran: 191) 

Halaman:
1 2
