Alquran Ternyata Bisa untuk Baca Karakter Manusia, Ini Caranya

ALQURAN ternyata bisa digunakan untuk membaca karakter manusia. Ini sebagaimana diungkapkan Assesor dan Konselor MESH-13 Personality Test Dr Meswantri ST M.Si.M.

Ia merupakan konselor yang bisa membaca karakter seseorang lewat Alquran. Dr Meswantri menjelaskan karakter manusia itu ada introvert dan ekstrovert. Namun, karakter berbeda dengan attitude.

"Kalau attitude itu dibentuk dari keluarga, sementara karakter adalah hadiah dari Tuhan," jelasnya dalam Podcast Perindo beberapa waktu lalu.

Karakter itu dibagi menjadi empat: task, talent, attitude, dan knowladge. Ketika memiliki semua itu, seseorang bisa sukses," imbuhnya.