HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran Ternyata Bisa untuk Baca Karakter Manusia, Ini Caranya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |17:17 WIB
Alquran Ternyata Bisa untuk Baca Karakter Manusia, Ini Caranya
Ilustrasi Alquran untuk membaca karakter manusia. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN ternyata bisa digunakan untuk membaca karakter manusia. Ini sebagaimana diungkapkan Assesor dan Konselor MESH-13 Personality Test Dr Meswantri ST M.Si.M.

Ia merupakan konselor yang bisa membaca karakter seseorang lewat Alquran. Dr Meswantri menjelaskan karakter manusia itu ada introvert dan ekstrovert. Namun, karakter berbeda dengan attitude.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"Kalau attitude itu dibentuk dari keluarga, sementara karakter adalah hadiah dari Tuhan," jelasnya dalam Podcast Perindo beberapa waktu lalu.

Karakter itu dibagi menjadi empat: task, talent, attitude, dan knowladge. Ketika memiliki semua itu, seseorang bisa sukses," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
