Apakah Makhluk Luar Angkasa Benar Ada? Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

ALQURAN dan sains mengungkap fakta perihal makhluk luar angkasa. Hingga kini banyak orang bertanya, apakah makhluk luar angkasa atau alien benar ada?

Para ilmuwan pun terus mencari serta mempelajari tentang kehidupan di luar angkasa. Mereka mengamati bulan hingga planet-planet di luar tata surya.

Walaupun belum benar-benar ditemukan kehidupan di luar angkasa, manusia bisa menyimak penjelasan yang diungkap melalui kitab suci Alquran.

Berdasarkan buku "Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta" yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2015), diungkapkan bahwa kata "man" dalam Alquran Surat Ar-Ra'd Ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّكَرۡهًا وَّظِلٰلُهُمۡ بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِ ۩‏

Wa lillaahi yasjudu man fis samaawaati wal ardi taw 'anw wa karhanw wa zilaaluhum bilghuduwwi wal aasaal.

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." (QS Ar-Ra'd: 15)