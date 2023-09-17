Hidup Sederhana, Gus Baha Ungkap Keuntungannya yang Luar Biasa Besar

Ilustrasi Gus Baha ungkap keuntungan luar biasa hidup sederhana. (Foto: Istimewa/nu.or.id)

GUS Baha mengungkap keuntungan luar biasa besar dari hidup sederhana. Ia merupakan kiai yang salih. Meski memiliki ilmu tinggi, Gus Baha memilih hidup sederhana.

Istri Gus Baha merupakan anggota keluarga Pesantren Sidogiri yang ternama. Namun dalam pernikahannya, dai pemilik nama KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini memilih hidup sederhana.

Gus Baha dan istri kerap naik bus ekonomi dari Kragan, Rembang, Jawa Tengah, menuju rumah mertuanya di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur.

Setelah mempersunting istrinya yang berasal dari Sidogiri tersebut, Gus Baha memilih hidup di Yogyakarta. Ia dan istri mengontrak rumah di sana.

Di sana, bukan berarti Gus Baha hidup enak dan serbamewah. Ia hidup pas-pasan, bahkan tidak jarang telat bayar kontrakan karena sedang tidak memiliki uang.

Namun perlu diketahui, Gus Baha bukan kiai biasa. Ia merupakan kiai besar yang keilmuannya diakui ulama-ulama Indonesia, bahkan oleh KH Maimoen Zubair atau akrab disapa Mbah Moen.