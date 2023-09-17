Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

15 Nama Anak Islami Awalan Huruf L, Miliki Arti Bijaksana hingga Cerdas

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:17 WIB
15 Nama Anak Islami Awalan Huruf L, Miliki Arti Bijaksana hingga Cerdas
Ilustrasi nama anak Islami. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 15 nama anak Islami awalan huruf L. Artinya sangat baik dan sangat menarik diketahui para orangtua Muslim.

Terkait nama anak Islami, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah bersabda:

ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dan Al Baihaqi)

Info grafis doa anak salih. (Foto: Okezone)

Dilansir laman Parentune, berikut inspirasi 15 nama anak Islami awalan huruf L yang memiliki makna bijaksana hingga cerdas:

1. Labeed: Anak yang cerdas dan di terampil.

2. Lahaam: Penuh kebijaksanaan.

3. Lais: Ahli hukum terkenal.

4. Lami: Bersinar.

5. Laraib: Kesempurnaan dan utuh.

6. Lashkar: Tentara.

7. Lateefa: Orang yang menyenangkan. 

Halaman:
1 2
