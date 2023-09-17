15 Nama Anak Islami Awalan Huruf L, Miliki Arti Bijaksana hingga Cerdas

INILAH 15 nama anak Islami awalan huruf L. Artinya sangat baik dan sangat menarik diketahui para orangtua Muslim.
Terkait nama anak Islami, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah bersabda:
ﺇِﻧَّﻜُﻢْ ﺗُﺪْﻋَﻮْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺳْﻤَﺎﺀِ ﺁﺑَﺎﺋِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺣْﺴِﻨُﻮﺍ ﺃَﺳْﻤَﺎﺀَﻛُﻢْ
"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian." (HR Abu Dawud dan Al Baihaqi)
Dilansir laman Parentune, berikut inspirasi 15 nama anak Islami awalan huruf L yang memiliki makna bijaksana hingga cerdas:
1. Labeed: Anak yang cerdas dan di terampil.
2. Lahaam: Penuh kebijaksanaan.
3. Lais: Ahli hukum terkenal.
4. Lami: Bersinar.
5. Laraib: Kesempurnaan dan utuh.
6. Lashkar: Tentara.
7. Lateefa: Orang yang menyenangkan.