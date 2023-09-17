Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Museum Nasional Kebakaran, Ini Doa ketika Terjadi Musibah

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |11:33 WIB
Museum Nasional Kebakaran, Ini Doa ketika Terjadi Musibah
Ilustrasi doa ketika terjadi musibah seperti Museum Nasional kebakaran. (Foto: Istimewa/Sanzzz)
A
A
A

MUSEUM Nasional kebakaran pada Sabtu 16 September 2023 malam. Kebakaran terjadi di enam ruangan gedung A Museum Nasional.

Terkait musibah kebakaran di Museum Nasional, Jakarta Pusat, ini ada amalan yang bisa dilakukan kaum Muslimin. Dapat membaca doa ketika terjadi musibah, termasuk kebakaran.

Museum Nasional. (Foto: Okezone)

Doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ اْلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tiada daya dan kekuatan (bagi kami) melainkan hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung." (Hadits riwayat Ibnu Sunni dari Ali) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement