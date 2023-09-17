Museum Nasional Kebakaran, Ini Doa ketika Terjadi Musibah

Ilustrasi doa ketika terjadi musibah seperti Museum Nasional kebakaran. (Foto: Istimewa/Sanzzz)

MUSEUM Nasional kebakaran pada Sabtu 16 September 2023 malam. Kebakaran terjadi di enam ruangan gedung A Museum Nasional.

Terkait musibah kebakaran di Museum Nasional, Jakarta Pusat, ini ada amalan yang bisa dilakukan kaum Muslimin. Dapat membaca doa ketika terjadi musibah, termasuk kebakaran.

Doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ اْلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tiada daya dan kekuatan (bagi kami) melainkan hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung." (Hadits riwayat Ibnu Sunni dari Ali)