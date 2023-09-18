Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa untuk Menyembuhkan Kista, Yuk Diamalkan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:45 WIB
Doa untuk Menyembuhkan Kista, Yuk Diamalkan
Ilustrasi doa untuk menyembuhkan kista (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA untuk menyembuhkan kista bisa diamalkan umat Muslim. Doa adalah bentuk permohonan kepada Allah agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk meminta untuk kesembuhan.

Seperti tertuang dalam surat Asy Syu'ara ayat 80 yang berbunyi:

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ

Artinya: dan apabila aku sakit. Dialah Yang menyembuhkan aku.

Kista adalah sebuah kantung yang terbentuk dari jaringan membran dan berisiko cairan, udara, semisolid, hingga zat lainnya. Kista dapat muncul pada beberapa bagian tubuh hingga di bawah kulit.

Kista pun memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat. Selain itu, kista juga tidak menyebabkan rasa nyeri pada pengidapnya, kecuali jika mengalami infeksi.

Bagi penderita kista, selain melakukan penyembuhan lewat medis, tidak ada salahnya pula berikhtiar dengan berdoa pada Allah agar segera diberi kesembuhan atau diangkat penyakitnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement