Doa untuk Menyembuhkan Kista, Yuk Diamalkan

DOA untuk menyembuhkan kista bisa diamalkan umat Muslim. Doa adalah bentuk permohonan kepada Allah agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, termasuk meminta untuk kesembuhan.

Seperti tertuang dalam surat Asy Syu'ara ayat 80 yang berbunyi:

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ

Artinya: dan apabila aku sakit. Dialah Yang menyembuhkan aku.

Kista adalah sebuah kantung yang terbentuk dari jaringan membran dan berisiko cairan, udara, semisolid, hingga zat lainnya. Kista dapat muncul pada beberapa bagian tubuh hingga di bawah kulit.

Kista pun memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat. Selain itu, kista juga tidak menyebabkan rasa nyeri pada pengidapnya, kecuali jika mengalami infeksi.

Bagi penderita kista, selain melakukan penyembuhan lewat medis, tidak ada salahnya pula berikhtiar dengan berdoa pada Allah agar segera diberi kesembuhan atau diangkat penyakitnya.