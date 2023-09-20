5 Kiai Paling Sakti dari Pulau Jawa, Ada yang Mampu Menjatuhkan Pesawat Tempur Penjajah

Ilustrasi kiai paling sakit dari Pulau Jawa. (Foto: Shutterstock)

ADA 5 kiai paling sakti dari Pulau Jawa yang sangat menarik diketahui. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan penduduk Muslim paling banyak di Indonesia.

Penyebaran dan perkembangan Islam yang disebarkan oleh Wali Songo merupakan bukti nyata bahwa banyak kiai atau tokoh besar agama Islam yang bernaung di Pulau Jawa.

Saat ini Pulau Jawa memiliki sejumlah kiai yang dikenal memiliki kesaktian. Kesaktian ini berupa kekuatan untuk melindungi dari bahaya fisik, spiritual, ataupun sihir jahat.

Selain itu, berkaitan juga dengan penyembuhan, koneksi dengan alam gaib, pendidikan dan kebijaksanaan, serta kemampuan khusus tertentu.

Berikut ini adalah 5 kiai paling sakti dari Pulau Jawa, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Kiai Maksum atau Gus Maksum

KH Maksum Jauhari atau biasa disapa Gus Maksum merupakan salah satu kiai sakti sekaligus seorang pendekar yang mendirikan ikatan pencak silat bagi warga NU yang bernama Pagar Nusa.

Gus Maksum dikenal dengan perilakunya yang nyeleneh dan memiliki penampilan yang nyentrik. Berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, dan selalu memakai sandal bakiak.

Konon katanya, karena terlalu sakti, sampai rambutnya tidak bisa dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api. Ia mampu melempar sapi seperti melempar sandal, tidak mempan terkena santet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya.

Gus Maksum telah wafat pada 21 Desember 2003 di Kanigoro dan disemayamkan di pemakaman keluarga PP Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan membantu kaum lemah.

2. Kiai Abbas Buntet

Berikutnya ada Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas merupakan seorang ulama yang berasal dari Cirebon.

Kiai Abbas menguasai berbagai ilmu agama, ilmu kanuragan dan bela diri. Banyak cerita yang mengisahkan peran heroik Kiai Abbas dalam melawan penjajah di Surabaya.

Ada yang menyebut sorban, tasbih, hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur. Ada pula yang menyebut alu-alu untuk menumbuk padi beterbangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara doa yang dibacanya.