Apa yang Terjadi jika Pembalut Tidak Dicuci Menurut Islam?

Ilustrasi hukum jika pembalut tidak dicuci menurut Islam. (Foto: Shutterstock)

APA yang terjadi jika pembalut tidak dicuci menurut Islam? Simak jawaban lengkapnya berikut ini. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Pembahasan kali ini tentang hukum mencuci darah haid yang ada di pembalut menurut agama Islam. Maksud haid itu adalah darah yang keluar secara alami pada perempuan dalam siklus tertentu.

Dilansir laman Konsultasi Syariah, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan Tidak dijumpai satu pun ulama yang diakui keilmuannya yang memberikan menjelaskan bahwa para wanita dianjurkan membersihkan bekas pembalut yang menampung darah haid ketika hendak dibuang dan tidak lagi digunakan.

"Bahkan yang tampak dari perbuatan para sahabat wanita, mereka tidak mencuci pembalut itu, padahal bisa dipastikan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memahaminya. Tidak juga dijumpai riwayat beliau melarang mereka," jelas Ustadz Ammi.

Ia menerangkan, dalam riwayat dari Abu Said al-Khudri, ada sahabat bertanya, "Bolehkah kami berwudhu dengan air di sumur budha'ah, di sumur ini menjadi tempat pembuangan bekas haid, bangkai anjing, dan bangkai binatang?"

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi jawaban dengan kaidah:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Sesungguhnya air itu suci, dan tidak bisa berubah jadi najis oleh sesuatu apa pun." (HR An-Nasa'i, Turmudzi, Abu Dawud, dan dinilai shahih oleh Syekh Al Albani)