Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 24 September 2023 M/9 Rabiul Awal 1445 H

JADWAL sholat hari ini Ahad 24 September 2023 Masehi/9 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sangat membantu semua Muslim di Tanah Air untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 04.04

Subuh: 04.14

Zuhur: 11.35

Asar: 14.42

Magrib: 17.38

Isya: 18.45

2. Denpasar

Imsak: 04.47

Subuh: 04.57

Zuhur: 12.17

Asar: 15.32

Magrib: 18.19

Isya: 19.28

3. Makassar

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.00

Asar: 15.11

Magrib: 18.02

Isya: 19.11