Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 24 September 2023 M/9 Rabiul Awal 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |00:24 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Ahad 24 September 2023 M/9 Rabiul Awal 1445 H
Sholat berjamaah. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari ini Ahad 24 September 2023 Masehi/9 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sangat membantu semua Muslim di Tanah Air untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura

Imsak: 04.04

Subuh: 04.14

Zuhur: 11.35

Asar: 14.42

Magrib: 17.38

Isya: 18.45 

2. Denpasar

Imsak: 04.47

Subuh: 04.57

Zuhur: 12.17

Asar: 15.32

Magrib: 18.19

Isya: 19.28 

3. Makassar

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.00

Asar: 15.11

Magrib: 18.02

Isya: 19.11 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174819/sholat-Yy1E_large.jpg
Apakah Boleh Menguap saat Sedang Sholat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173424/sholat-ngqm_large.jpg
10 Perkara yang Membatalkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/330/3173170/sholat-gtrx_large.jpg
5 Waktu yang Diharamkan untuk Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/618/3172841/sholat-D7ce_large.jpg
Bacaan Niat Sholat Tasbih, Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172451/sholat-wSIo_large.jpg
Lupa Rakaat saat Sholat, Apa yang Harus Dilakukan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/614/3172344/sholat-A9Nu_large.jpg
Tata Cara Sholat Tasbih serta Bacaan Niatnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement