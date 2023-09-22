Doa Setelah Membaca Ayat Kursi

DOA setelah membaca Ayat Kursi. Ayat Kursi merupakan ayat ke-255 Surat Al Baqarah. Ayat Kursi memiliki keutamaan luar biasa besar, maka itu jangan terlewat membacanya.

Berikut ini doa setelah membaca Ayat Kursi yang merupakan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 255. Bisa juga dibaca setelah membaca surat-surat lain dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

Dari 'Aisyah, beliau berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam duduk di suatu tempat atau membaca Alquran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat."

Aku pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, tidaklah Anda duduk di suatu tempat, membaca Alquran ataupun mengerjakan sholat melainkan Anda akhiri dengan beberapa kalimat?"

Jawaban beliau:

نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْراً خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرّاً كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Betul, barang siapa yang mengucapkan kebaikan maka dengan kalimat tersebut amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kejelekan maka kalimat tersebut berfungsi untuk menghapus dosa. Itulah ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." (HR An-Nasa'i dalam Al Kubro. Syekh Muqbil Al Wadi'i dalam Al Jami' Ash-Shahih mimma Laisa fii Ash Shahihain 2: 12 mengatakan, "Hadits ini adalah shahih")