Hadiri Maulid Nabi, Abu Nawas Dapat Hadiah di Luar Nalar dari Baginda Raja

ABU Nawas pada suatu hari ingin menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas yang diketahui bakal datang.

"Awas ya kamu Abu Nawas. Kali ini kamu pasti kena," ucap Baginda Raja, dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Ahad (24/9/2023).

Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselengarakan di istana Baginda Raja. Saat itu pembesar negeri hadir, para putra mahkota, dan Abu Nawas ada di antara mereka.

Para hadirin dipersilakan berdiri karena Baginda Raja ingin memberikan air mawar bagi masing-masing hadirin. Namun, Abu Nawas diberikan air pipis yang sangat bau.

Setelah disiram air kencing tersebut, Abu Nawas baru sadar bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak membalas perbuatan sang Raja.

"Hari ini paduka telah memberikan kuah yang tidak sedap, nanti aku akan membalas dengan isinya," ucap Abu Nawas.

Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi ingin menginjakkan kakinya di istana, sehingga Baginda Raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika itu Raja berusaha memanggil ke istana, tapi Abu Nawas tidak bersedia datang.

Abu Nawas beralasan sedang sakit di sekujur tubuhnya. Baginda Raja sangat khawatir, dia lalu pergi menuju rumah Abu Nawas untuk menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi istana.