Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hadiri Maulid Nabi, Abu Nawas Dapat Hadiah di Luar Nalar dari Baginda Raja

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:24 WIB
Hadiri Maulid Nabi, Abu Nawas Dapat Hadiah di Luar Nalar dari Baginda Raja
Ilustrasi humor Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas pada suatu hari ingin menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas yang diketahui bakal datang. 

"Awas ya kamu Abu Nawas. Kali ini kamu pasti kena," ucap Baginda Raja, dikutip dari kanal YouTube Humor Sufi Official, Ahad (24/9/2023).

Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselengarakan di istana Baginda Raja. Saat itu pembesar negeri hadir, para putra mahkota, dan Abu Nawas ada di antara mereka.

Para hadirin dipersilakan berdiri karena Baginda Raja ingin memberikan air mawar bagi masing-masing hadirin. Namun, Abu Nawas diberikan air pipis yang sangat bau.

Setelah disiram air kencing tersebut, Abu Nawas baru sadar bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak membalas perbuatan sang Raja.

"Hari ini paduka telah memberikan kuah yang tidak sedap, nanti aku akan membalas dengan isinya," ucap Abu Nawas.

Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi ingin menginjakkan kakinya di istana, sehingga Baginda Raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika itu Raja berusaha memanggil ke istana, tapi Abu Nawas tidak bersedia datang.

Abu Nawas beralasan sedang sakit di sekujur tubuhnya. Baginda Raja sangat khawatir, dia lalu pergi menuju rumah Abu Nawas untuk menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi istana. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement