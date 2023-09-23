Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Tutorial Hijab Pashmina Turki ala Tugba Kiara Kekasih Fiki Naki, Simpel dan Cantik

Alifah Mulyani , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |09:24 WIB
Tutorial Hijab Pashmina Turki ala Tugba Kiara Kekasih Fiki Naki, Simpel dan Cantik
Gaya hijab pashmina Turki ala Tugba Kiara kekasih YouTuber Fiki Naki. (Foto: Instagram @tugkiara)
GAYA hijab pashmina Turki ala Tugba Kiara kekasih Fiki Naki sangat menarik diketahui. Tampilannya unik dan simpel.

Diketahui bahwa hijab merupakan kerudung yang dipakai wanita Muslim. Hijab memiliki banyak macam, mulai bergo atau kerudung langsung, segi empat, hingga pashmina

Tugba Kiara. (Foto: Instagram @tugkiara)

Seiring perkembangan zaman, penggunaan hijab banyak dimodifikasi dengan berbagai gaya. Salah satunya gaya hijab pashmina Turki.

Belum lama ini seorang perempuan asal Turki menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia bernama Tugba Kiara.

Tugba merupakan kekasih dari YouTuber asal Indonesia Fiki Naki. Gaya hijab yang Tugba gunakan terkesan simpel dan sederhana, namun tetap terlihat menawan. 

