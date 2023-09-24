Siapakah Raja Iblis dalam Islam?

MASIH banyak umat Islam yang bertanya-tanya siapakah Raja Iblis dalam Islam? Karena sosok yang satu ini sangat terkenal dalam beberapa agama samawi.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (24/9/2023), diketahui Azazil merupakan Raja Iblis yang dahulunya merupakan pemimpin dan teladan bagi para malaikat.

Bahkan pada setiap lapisan langit dia akan mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah selama 120 ribu tahun mengabdi kepada Allah SWT sehingga setiap berdoa niscaya dikabulkan.

Azazil dikenal sebagai bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan nama asli Iblis adalah al-Harits.

Sebelum diciptakannya Adam, disebutkan Azazil pernah menjadi Imam para Malaikat (Sayyid al-Malaikat) dan Khazin al-Jannah (Bendaharawan Surga). Hal tersebut dilakoninya selama puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah SWT.