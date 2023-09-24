Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Siapakah Raja Iblis dalam Islam?

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:16 WIB
Siapakah Raja Iblis dalam Islam?
Ilustrasi untuk Raja Iblis dalam ajaran Islam (Foto: Shuterstock)
A
A
A

MASIH banyak umat Islam yang bertanya-tanya siapakah Raja Iblis dalam Islam? Karena sosok yang satu ini sangat terkenal dalam beberapa agama samawi.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (24/9/2023), diketahui Azazil merupakan Raja Iblis yang dahulunya merupakan pemimpin dan teladan bagi para malaikat.

Bahkan pada setiap lapisan langit dia akan mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah selama 120 ribu tahun mengabdi kepada Allah SWT sehingga setiap berdoa niscaya dikabulkan.

Azazil dikenal sebagai bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan nama asli Iblis adalah al-Harits.

Sebelum diciptakannya Adam, disebutkan Azazil pernah menjadi Imam para Malaikat (Sayyid al-Malaikat) dan Khazin al-Jannah (Bendaharawan Surga). Hal tersebut dilakoninya selama puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah SWT.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171973//kuburan-UeXD_large.jpeg
Siapa Sosok Malaikat yang Bertugas Menanyai di Alam Kubur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/618/3157230//doa-H1Ds_large.jpg
Doa Mustajab Membakar dan Mengusir Jin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/618/3156282//doa-GmVh_large.jpg
Doa Perlindungan dari Jin dan Setan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/614/3155939//zikir-DuAX_large.jpg
Amalan agar Terhindar dari Gangguan Jin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/614/3155220//jin-I96o_large.jpg
Ini 10 Tanda-Tanda Rumah Terkena Gangguan Jin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/330/3096514//tafsir-surat-al-baqarah-ayat-268-godaan-setan-takut-miskin-tVd648rzaj.jpg
Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 268: Godaan Setan Takut Miskin
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement