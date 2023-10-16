Jadwal Sholat Hari Ini Selasa 17 Oktober 2023 M/2 Rabiul Akhir 1445 H

JADWAL sholat hari ini Selasa 17 Oktober 2023 Masehi/2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 03.52

Subuh: 04.02

Zuhur: 11.26

Asar: 14.37

Magrib: 17.31

Isya: 18.40

2. Denpasar

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.08

Asar: 15.10

Magrib: 18.17

Isya: 19.27

3. Makassar

Imsak: 04.15

Subuh: 04.25

Zuhur: 11.51

Asar: 14.59

Magrib: 17.58

Isya: 19.07