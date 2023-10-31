Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Bacaan Hamzah Qatha

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:28 WIB
Hukum Bacaan Hamzah Qatha
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM bacaan hamzah qatha dalam membaca Al-Quran. Hal ini guna menghindari kesalahan dalam memulai tilawah, terutama pada mushaf yang berbeda penulisannya.

Hamzah qatha adalah hamzah yang sebenarnya dapat dibaca dan ditulis baik di awal, di tengah, atau di akhir kata kalimat isim, fi’il, dan huruf ketika washal maupun waqof. Dalam mushaf Rasm Usmani ciri-ciri hamzah qatha ditulis dengan kepala ain/hamzah (ء) yang diucapkan dengan harakat fathah, dhomah, dan kasrah.

Hamzah qatha terdapat dalam fi’il isim dan huruf dalam kaidah bahasa arab. Berikut adalah contoh hukum bacaan hamzah qatha dan penulisan hamzah yang baik dan benar:

- Hamzah qatha yang berada di awal kalimat. Hamzah qatha yang berada di awal kalimat umumnya ditulis menggunakan alif dan kepala ain (ء). Berikut adalah contohnya:

* Fathah: QS Al-Kautsar ayat 1 = أَعْطَيْنٰكَ

* Dhomah: QS Al-Baqarah ayat 101 = أُوْتُوْا

* Kasrah: QS Al-Kautsar ayat 1 = إِنَّا

* Hamzah qatha yang berada tengah kalimat

Selanjutnya penulisan hamzah di tengah kalimat yaitu disesuaikan dengan harakat yang ada pada hamzah dan huruf sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement