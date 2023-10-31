Hukum Bacaan Hamzah Qatha

HUKUM bacaan hamzah qatha dalam membaca Al-Quran. Hal ini guna menghindari kesalahan dalam memulai tilawah, terutama pada mushaf yang berbeda penulisannya.

Hamzah qatha adalah hamzah yang sebenarnya dapat dibaca dan ditulis baik di awal, di tengah, atau di akhir kata kalimat isim, fi’il, dan huruf ketika washal maupun waqof. Dalam mushaf Rasm Usmani ciri-ciri hamzah qatha ditulis dengan kepala ain/hamzah (ء) yang diucapkan dengan harakat fathah, dhomah, dan kasrah.

Hamzah qatha terdapat dalam fi’il isim dan huruf dalam kaidah bahasa arab. Berikut adalah contoh hukum bacaan hamzah qatha dan penulisan hamzah yang baik dan benar:

- Hamzah qatha yang berada di awal kalimat. Hamzah qatha yang berada di awal kalimat umumnya ditulis menggunakan alif dan kepala ain (ء). Berikut adalah contohnya:

* Fathah: QS Al-Kautsar ayat 1 = أَعْطَيْنٰكَ

* Dhomah: QS Al-Baqarah ayat 101 = أُوْتُوْا

* Kasrah: QS Al-Kautsar ayat 1 = إِنَّا

* Hamzah qatha yang berada tengah kalimat

Selanjutnya penulisan hamzah di tengah kalimat yaitu disesuaikan dengan harakat yang ada pada hamzah dan huruf sebelumnya.