JADWAL sholat Sabtu 4 November 2023 Masehi/20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Membantu umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.48
Subuh: 03.58
Zuhur: 11.24
Asar: 14.42
Magrib: 17.30
Isya: 18.40
2. Denpasar
Imsak: 04.22
Subuh: 04.32
Zuhur: 12.06
Asar: 15.18
Magrib: 18.18
Isya: 19.30
3. Makassar
Imsak: 04.10
Subuh: 04.20
Zuhur: 11.49
Asar: 15.05
Magrib: 17.58
Isya: 19.09