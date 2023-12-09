JADWAL sholat Ahad 10 Desember 2023 Masehi/27 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Membantu semua Muslim di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.49
Subuh: 03.59
Zuhur: 11.32
Asar: 14.57
Magrib: 17.40
Isya: 18.54
2. Denpasar
Imsak: 04.19
Subuh: 04.29
Zuhur: 12.14
Asar: 15.39
Magrib: 18.32
Isya: 19.48
3. Makassar
Imsak: 04.10
Subuh: 04.20
Zuhur: 11.57
Asar: 15.23
Magrib: 18.10
Isya: 19.24