JADWAL sholat Kamis 14 Desember 2023 Masehi/1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Sangat membantu semua Muslim di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.52
Subuh: 03.02
Zuhur: 11.35
Asar: 15.01
Magrib: 17.43
Isya: 18.57
2. Denpasar
Imsak: 04.21
Subuh: 04.31
Zuhur: 12.17
Asar: 15.42
Magrib: 18.35
Isya: 19.51
3. Makassar
Imsak: 04.12
Subuh: 04.22
Zuhur: 12.00
Asar: 15.26
Magrib: 18.12
Isya: 19.28