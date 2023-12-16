Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Sholat Senin 18 Desember 2023 M/5 Jumadil Akhir 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |00:18 WIB
Jadwal Sholat Senin 18 Desember 2023 M/5 Jumadil Akhir 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JADWAL sholat Senin 18 Desember 2023 Masehi/5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura

Imsak: 03.49

Subuh: 03.59

Zuhur: 11.32

Asar: 14.57

Magrib: 17.40

Isya: 18.54

2. Denpasar

Imsak: 04.19

Subuh: 04.29

Zuhur: 12.14

Asar: 15.39

Magrib: 18.32

Isya: 19.48 

3. Makassar

Imsak: 04.10

Subuh: 04.20

Zuhur: 11.57

Asar: 15.23

Magrib: 18.10

Isya: 19.24 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement