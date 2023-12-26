Jadwal Sholat Rabu 27 Desember 2023 M/14 Jumadil Akhir 1445 H

JADWAL sholat Rabu 27 Desember 2023 Masehi/14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dapat membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 03.54

Subuh: 04.04

Zuhur: 11.37

Asar: 15.03

Magrib: 17.45

Isya: 19.00

2. Denpasar

Imsak: 04.23

Subuh: 04.33

Zuhur: 12.19

Asar: 15.46

Magrib: 18.38

Isya: 19.55

3. Makassar

Imsak: 04.13

Subuh: 04.23

Zuhur: 12.02

Asar: 15.28

Magrib: 18.15

Isya: 19.30