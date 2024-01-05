Jadwal Sholat Sabtu 6 Januari 2024 M/24 Jumadil Akhir 1445 H

Ilustrasi masjid dan jadwal sholat hari ini di Indonesia. (Foto: Okezone)

JADWAL sholat Sabtu 6 Januari 2024 Masehi/24 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dapat membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 03.02

Subuh: 04.12

Zuhur: 11.45

Asar: 15.10

Magrib: 17.53

Isya: 19.07

2. Denpasar

Imsak: 04.28

Subuh: 04.38

Zuhur: 12.24

Asar: 15.51

Magrib: 18.43

Isya: 19.59

3. Makassar

Imsak: 04.22

Subuh: 04.32

Zuhur: 12.10

Asar: 15.36

Magrib: 18.22

Isya: 19.37