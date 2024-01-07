JADWAL sholat Senin 8 Januari 2024 Masehi/26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 04.04
Subuh: 04.14
Zuhur: 11.47
Asar: 15.12
Magrib: 17.55
Isya: 19.09
2. Denpasar
Imsak: 04.34
Subuh: 04.44
Zuhur: 12.29
Asar: 15.54
Magrib: 18.47
Isya: 20.02
3. Makassar
Imsak: 04.25
Subuh: 04.35
Zuhur: 12.12
Asar: 15.37
Magrib: 18.24
Isya: 19.39