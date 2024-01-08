Jadwal Sholat Selasa 9 Januari 2024 M/27 Jumadil Akhir 1445 H

BERIKUT jadwal sholat Selasa 9 Januari 2024 Masehi/27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 04.04

Subuh: 04.14

Zuhur: 11.47

Asar: 15.12

Magrib: 17.55

Isya: 19.09

2. Denpasar

Imsak: 04.34

Subuh: 04.44

Zuhur: 12.29

Asar: 15.54

Magrib: 18.47

Isya: 20.02

3. Makassar

Imsak: 04.25

Subuh: 04.35

Zuhur: 12.12

Asar: 15.37

Magrib: 18.24

Isya: 19.39