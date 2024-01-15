Jadwal Sholat Selasa 16 Januari 2024 M/5 Rajab 1445 H

JADWAL sholat Selasa 16 Januari 2024 Masehi/5 Rajab 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.50

Asar: 15.14

Magrib: 17.57

Isya: 19.11

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.39

Subuh: 04.49

Zuhur: 12.32

Asar: 15.55

Magrib: 18.49

Isya: 20.04

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.30

Subuh: 04.40

Zuhur: 12.16

Asar: 15.40

Magrib: 18.27

Isya: 19.41